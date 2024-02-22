السعودية | وطني جذور راسخة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - محمد بن سعـيد بن فحاس

منذ أن بزغت شمس مجد هذه الجزيرة قبل ثلاثة قرون في عـ(1139هـ)ـام وكان فارسها الإمام الراحل محمد بن سعود -رحمه الله- إلى أن توحدت هذه البلاد المباركة في عـ(1319هـ)ـام باسم المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- بعد سنوات خلت من الخوف والفرقة والتشتت ليعم الأمن والأمان أرجاء هذه البلاد وتتسارع عجلة التنمية والحضارة محققة أروع الإنجازات وأعظم التقدم والرقي إلى عهدنا الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله وأيدهما بتوفيقه لنفخر بعزٍ عشناه ونسعد بما تحقق من مكانة ورفعة عالية بين الأمم.

أمين عام جمعية البر بأبها