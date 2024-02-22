- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الملك عبدالعزيز الدولي يحتفي بيوم التأسيس بأنشطة وفعاليات متنوعة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - احتفت مطارات جدة بيوم التأسيس عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي، بإقامة عددٍ من الأنشطة والفعاليات بمشاركة موظفي المطار والمسافرين، اعتزازًا بعمق المملكة وتاريخها الراسخ.
وتضمّنت الفعاليات إقامة معرض عن تاريخ المملكة بالتعاون مع دارة الملك عبد العزيز، يحتوي على مقتنيات ومعلومات تاريخية تعرض تاريخ السعودية منذ بداية التأسيس، وامتداداً لعصر النهضة والتطور الحضاري الذي تشهده المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهد الأمين - حفظهما الله -
وقدّمت الفرقة التراثية العرضة السعودية في مختلف صالات المطار، وشهدت تفاعلًا كبيرًا من المسافرين الذين أبدوا أعجابهم بالعروض والأناشيد الوطنية، حيث قاموا بالتقاط الصور التذكارية.
كما شملت الفعاليات توفير خيمة للحرفيين عرضوا من خلالها منتجاتهم التقليدية ومهاراتهم الحرفية المتميزة، إضافة إلى تخصيص منطقة للتصوير بشعار يوم التأسيس والزي التراثي السعودي في مواقع متعددة من الصالات
وشارك في الفعاليات أيضاً طلاب وطالبات من إدارة تعليم مكة المكرمة وساهموا في توزيع الهدايا على المسافرين.
وأضاف أن المملكة تشهد استمراراً لمسيرة العطاء والنماء وسط إنجازات وطموحات تتحقق يوما تلو الآخر بفضل الدعم اللامحدود لقطاع الطيران من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -
وأوضح أن مطارات جدة تسعى لتحقيق مستهدفاتها المتوافقة مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030، والتي تشمل رفع حصة الإيرادات غير الجوية إلى45%، ومناولة 2,5 مليون طن من الشحن الجوي، وربط المطار بأكثر من 150 وجهة، وتحقيق حركة ترانزيت تتراوح بين 12 إلى 15 مليون مسافر، إضافة إلى خدمة 114 مليون مسافر بحلول 2030م.
وأشار، أن تلك المستهدفات ستسهم في تفعيل دور مطار المؤسس كمطار محوري جاذب للاستثمارات ومعزز لموقع المملكة لتصبح مركزاً لوجستياً يربط القارات الثلاث ومركزاً عالمياً للنقل والشحن الجوي.
وتضمّنت الفعاليات إقامة معرض عن تاريخ المملكة بالتعاون مع دارة الملك عبد العزيز، يحتوي على مقتنيات ومعلومات تاريخية تعرض تاريخ السعودية منذ بداية التأسيس، وامتداداً لعصر النهضة والتطور الحضاري الذي تشهده المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهد الأمين - حفظهما الله -
وقدّمت الفرقة التراثية العرضة السعودية في مختلف صالات المطار، وشهدت تفاعلًا كبيرًا من المسافرين الذين أبدوا أعجابهم بالعروض والأناشيد الوطنية، حيث قاموا بالتقاط الصور التذكارية.
كما شملت الفعاليات توفير خيمة للحرفيين عرضوا من خلالها منتجاتهم التقليدية ومهاراتهم الحرفية المتميزة، إضافة إلى تخصيص منطقة للتصوير بشعار يوم التأسيس والزي التراثي السعودي في مواقع متعددة من الصالات
وشارك في الفعاليات أيضاً طلاب وطالبات من إدارة تعليم مكة المكرمة وساهموا في توزيع الهدايا على المسافرين.
نجاحات وإنجازاتقال الرئيس التنفيذي لمطارات جدة، المهندس مازن جوهر، إن الاحتفال بيوم التأسيس مناسبة عزيزة على قلوبنا نتذكر فيها البدايات والنجاحات التي شهدتها المملكة على مر السنوات ورسمت صفحات مضيئة من تاريخها المجيد.
وأضاف أن المملكة تشهد استمراراً لمسيرة العطاء والنماء وسط إنجازات وطموحات تتحقق يوما تلو الآخر بفضل الدعم اللامحدود لقطاع الطيران من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -
وأوضح أن مطارات جدة تسعى لتحقيق مستهدفاتها المتوافقة مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030، والتي تشمل رفع حصة الإيرادات غير الجوية إلى45%، ومناولة 2,5 مليون طن من الشحن الجوي، وربط المطار بأكثر من 150 وجهة، وتحقيق حركة ترانزيت تتراوح بين 12 إلى 15 مليون مسافر، إضافة إلى خدمة 114 مليون مسافر بحلول 2030م.
وأشار، أن تلك المستهدفات ستسهم في تفعيل دور مطار المؤسس كمطار محوري جاذب للاستثمارات ومعزز لموقع المملكة لتصبح مركزاً لوجستياً يربط القارات الثلاث ومركزاً عالمياً للنقل والشحن الجوي.