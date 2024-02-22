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شكرا لقرائتكم خبر عن أبناء "شهداء الواجب" يشهدون فعاليات وزارة الداخلية احتفاءً بيوم التأسيس والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شهد أبناء شهداء الواجب في منطقة الرياض، فعاليات وزارة الداخلية احتفاءً بيوم التأسيس الذي يوافق الـ 22 من شهر فبراير في كل عام، تحت عنوان (الإنسان والأرض)، في الصالات الخضراء بمدينة الرياض.
وحظي أبناء شهداء الواجب، بمشاهدة عروض وزارة الداخلية العسكرية، ذات الطابع الموسيقي والدرامي والشعري من رؤية وإنتاج الوزارة، التي تحاكي تاريخ المملكة في مراحلها الـ 3 وتطور الأمن منذ تأسيس الدولة حتى وقتنا الحاضر.
ويأتي اختيار عنوان (الإنسان والأرض) تجسيدًا لرسالة المواطن السعودي منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى، ورؤية المملكة التنموية في العصر الحديث وإسهاماتها العالمية في ترسيخ المفاهيم الداعية لصون الأرض، المستمدة من ثقافة المجتمع الأصيلة.
وحظي أبناء شهداء الواجب، بمشاهدة عروض وزارة الداخلية العسكرية، ذات الطابع الموسيقي والدرامي والشعري من رؤية وإنتاج الوزارة، التي تحاكي تاريخ المملكة في مراحلها الـ 3 وتطور الأمن منذ تأسيس الدولة حتى وقتنا الحاضر.
ويأتي اختيار عنوان (الإنسان والأرض) تجسيدًا لرسالة المواطن السعودي منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى، ورؤية المملكة التنموية في العصر الحديث وإسهاماتها العالمية في ترسيخ المفاهيم الداعية لصون الأرض، المستمدة من ثقافة المجتمع الأصيلة.