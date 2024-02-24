تراند اليوم : سجل تراجعا كبيرا.. الكشف عن سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في السوق السوداء

صحيفة الخليج 365: شهد السوق السوداء للدولار في مصر هبوطا كبيرا خلال الـ48 ساعة الماضية، حيث تراجع الدولار من مستويات 64 جنيها إلى 50 جنيها في تداولات اليوم بانخفاض قرابة 14 جنيها مع توقف البيع والشراء بشكل تام في السوق.

جاء ذلك بعد إعلان مجلس الوزراء ضخ استثمارات جديدة بواقع 35 مليار دولار ضمن مشروع رأس الحكمة، الأمر الذي تسبب في ارتباك كبير في السوق الموازي وعدم معرفة سعر حقيقي للعملة الأمريكية. حسب "اليوم السابع".

واستقر سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 24-2-2024؛ في البنوك بالتزامن مع إجارة البنوك، عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.