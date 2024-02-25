السعودية | مصرف الراجحي يوصي بتوزيع 4.6 مليار ريال أرباحا عن النصف الثاني من 2023

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مصرف الراجحي يوصي بتوزيع 4.6 مليار ريال أرباحا عن النصف الثاني من 2023 والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلن مصرف الراجحي عن توصية مجلس الادارة بتوزيع 4.6 مليار ريال أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني للعام 2023 وتبلغ حصة السهم من التوزيع 1.15 ريال بعد خصم الزكاة.

وبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 4,000,000,000 سهم و 11.5% نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية .

وسيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للمصرف (والذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية كما سيتم الإعلان عن تاريخ وآلية توزيع الارباح في وقت لاحق.