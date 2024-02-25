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شكرا لقرائتكم خبر عن فقرات فلكلورية وعروض خيل وصقور في احتفالية تعليم جدة بيوم التأسيس والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أقامت الإدارة العامة للتعليم بجدة صباح اليوم الأحد، احتفالها بمناسبة يوم التأسيس، بحضور المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي، والمساعدين للشؤون التعليمية والخدمات وقيادات ومنسوبي ومنسوبات الإدارة بساحة الإدارة العامة.
وقامت اللهيبي بجولة في المعرض الفني المصاحب للحفل والذي اشتمل على أعمال فنيّة للطلبة والمعلمين، إلى جانب أركان معروضات تاريخنا، حرفنا، لبسنا،أكلنا، ألعابنا، التي شاركت فيها مكاتب التعليم والمدارس للبنين والبنات وجمعية "طويق".
واستمعت اللهيبي خلال الجولة إلى شرح مفصل عن أركان المعرض ومحتوياته التراثية تخللها فقرات فلكلورية وإنشادية منوعة للطلاب والطالبات، إلى جانب استعراض فرقة الخيالة والإبل.
وفي ختام الحفل، رفعت المدير العام لتعليم جدة التهنئة والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - وللشعب السعودي ولجميع منسوبي ومنسوبات تعليم جدة.
وأكدت أن يوم التأسيس هو مناسبة تحمل في طياتها تاريخًا عظيمًا للبلاد، فهو يوم يستحضر البدايات والروح التي جمعت الناس لبناء وطنهم وفيه يتجدد العهد بالحفاظ على تراث الأجداد والدفاع عن الوطن، ويتجسد الوفاء بتضحيات الأباء والأجداد الذين بذلوا كل جهدهم من أجل بناء مجتمع قوي ومزدهر.
وثمنت جهود القائمين على تنظيم الحفل الذي يليق بحجم المناسبة الغالية ممثلًا في الشؤون التعليمية وإدارة أداء التعليم وقسم النشاط الطلابي، ولجميع الطلاب والطالبات ومعلميهم ومعلماتهم الذين قطعوا إجازتهم وشاركوا في الحفل، مشيدة كذلك بتعاون الجمعيات التي شاركت في إحياء وتنوع الحفل، الذي وجهت بأن يستمر لمدة يومين لإتاحة الفرصة للجميع لزيارته والاطلاع على أركانه ومحتوياته المميزة.
وقامت اللهيبي بجولة في المعرض الفني المصاحب للحفل والذي اشتمل على أعمال فنيّة للطلبة والمعلمين، إلى جانب أركان معروضات تاريخنا، حرفنا، لبسنا،أكلنا، ألعابنا، التي شاركت فيها مكاتب التعليم والمدارس للبنين والبنات وجمعية "طويق".
واستمعت اللهيبي خلال الجولة إلى شرح مفصل عن أركان المعرض ومحتوياته التراثية تخللها فقرات فلكلورية وإنشادية منوعة للطلاب والطالبات، إلى جانب استعراض فرقة الخيالة والإبل.
حفل المجلسبعد ذلك بدأت فقرات حفل "المجلس" الذي اشتمل على المقرأة والفقرات الشعرية والخطابة التي تمحورت حول تأسيس المملكة العربية السعودية والمرحلة الانتقالية من الشتات والفرقة إلى الأمن والوحدة والرخاء، حتى عهدنا الزاهر الذي يشهد نقلة نوعية للمملكة في مختلف المجالات بفضل الله ثم بفضل قيادة حكيمة جعلت المملكة محط أنظار العالم، وكذلك عرض نماذج من الصقور أمام الجمهور.
وفي ختام الحفل، رفعت المدير العام لتعليم جدة التهنئة والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - وللشعب السعودي ولجميع منسوبي ومنسوبات تعليم جدة.
وأكدت أن يوم التأسيس هو مناسبة تحمل في طياتها تاريخًا عظيمًا للبلاد، فهو يوم يستحضر البدايات والروح التي جمعت الناس لبناء وطنهم وفيه يتجدد العهد بالحفاظ على تراث الأجداد والدفاع عن الوطن، ويتجسد الوفاء بتضحيات الأباء والأجداد الذين بذلوا كل جهدهم من أجل بناء مجتمع قوي ومزدهر.
وثمنت جهود القائمين على تنظيم الحفل الذي يليق بحجم المناسبة الغالية ممثلًا في الشؤون التعليمية وإدارة أداء التعليم وقسم النشاط الطلابي، ولجميع الطلاب والطالبات ومعلميهم ومعلماتهم الذين قطعوا إجازتهم وشاركوا في الحفل، مشيدة كذلك بتعاون الجمعيات التي شاركت في إحياء وتنوع الحفل، الذي وجهت بأن يستمر لمدة يومين لإتاحة الفرصة للجميع لزيارته والاطلاع على أركانه ومحتوياته المميزة.