شكرا لمتابعة خبر عن الجهني: جاكم البرد والصفر المئوي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في المناخ والطقس زياد الجهني، عن توقعاته لحالة الطقس على المملكة نهاية هذا الأسبوع.

وأوضح زياد الجهني، أنه يتوقع النموذج الأوروبي تدفق كتلة باردة بنهاية الأسبوع، تؤثر على معظم مناطق المملكة، ولا يستبعد أن نرى الصفر المئوي بخاصة شمال المملكة وحائل.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، حائل، القصيم، الحدود الشمالية، الشرقية، والفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء منطقتي تبوك والمدينة المنورة.

وأشار إلى أنه تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة خاصة الشرقية منها، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض ونجران، كما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شمال ووسط المملكة.