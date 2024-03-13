شكرا لقرائتكم خبر عن الأسر المنتجة بمحافظة جدة.. تتنافس في تقديم المأكولات الشعبية الرمضانية والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية