أمانة جدة تقدم نصائح للمواطنين للتعامل مع الحالة المطرية

استمرار الخطط الميدانية

حذرت من استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على معظم مناطق #المملكة، من اليوم الاثنين حتى يوم الأربعاء المقبل.#اليوم | @SaudiDCD



تفعيل الدور التوعوي

الدمام - شريف احمد - نصحت أمانة جدة الجميع بأخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه، وكذلك تجنب مصادر التيارات الكهربائية حفاظًا على سلامتهم.كما دعت للإبلاغ عن أي حالات طارئة تتعلق بآثار الحالة المطرية، وذلك من خلال الرقم الموحد لاستقبال البلاغات 940 أو عبر "تطبيق بلدي"، مؤكدة ضرورة اتباع تعليمات الجهات المعنية وأخذ المعلومات من مصادرها.وباشرت الفرقُ الميدانية بأمانة محافظة جدة، مهامَّها في معالجة الآثار المترتّبة على الحالة المطرية التي شهدها المحافظة فجر يوم الاثنين، وكثفت الأمانة استعداداتِها للتعامل مع الحالة في نطاق 16 بلدية ومركز إسناد. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)جاء ذلك تفاعلًا مع التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، مؤكدة تفعيل الخطط الميدانية واتخاذ التدابير اللازمة ونشر الفرق والآليات، والتنسيق مع الجهات المعنية.وأوضحت أمانة جدة أن خطة الأمطار يشارك في تنفيذها أكثر من 3333 فردًا و1691 معدة وآلية، جرى توزيعها على نطاق 16 بلدية فرعية ومركزًا للإسناد.فيما تواصل الأمانة التنسيق ومتابعة تنبهات المركز الوطني للأرصاد ومركز إدارة الأزمات والكوارث، فضلًا عن تفعيل الدور التوعوي عبر حسابات التواصل الاجتماعي ولوحات الطرق والشاشات، والمتضمن نشر الرسائل التحذيرية لسلامة السكان والزائرين، ودعم جهود الجهات المعنية خلال هطول الأمطار.