طقس الخميس.. أمطار خفيفة على أجزاء من الرياض

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار خفيفة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الخميس، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

وتبدأ الأمطار على الرين والقويعية الساعة 6 صباحًا وتستمر حتى 6 مساء، بينما تبدأ الساعة 8 صباحًا حتى 7 مساء على الزلفى والغاط والمجمعة وشقراء.

بينما تبدأ الساعة 6 صباحًا حتى 7 مساء، على الدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات، بينما تستمر على الدوادمي وعفيف حتى 11 مساء.