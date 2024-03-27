أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح مثيرة للأتربة بـ 6 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير تمتد إلى أجزاء من منطقتي الباحة ومكة المكرمة كذلك على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية, في حين لايستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تتحول تدريجياً جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج ومائج على الجزء الأوسط والجنوبي.