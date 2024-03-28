شكرا لمتابعة خبر عن محامِ : غرامة مليون ريال والسجن 3 سنوات عقوبات مخالفات جوائز العطور .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شدد المحامي أحمد المحيميد على عقوبات مخالفات جوائز العطور ، موضحاً بأنها تصل إلى السجن 3 سنوات وغرامة مليون ريال .

وأضاف المحيميد خلال لقائه مع قناة «العربية» ، أن العقوبات تشمل أيضاً التشهير وإبعاد غير السعوديين عن البلاد ، مشيراً إلى أن تطبيق هذه العقوبات يحتاج إلى نظام قضائي ويسبقه ضبط المخالفة والمخالفين .

كما أكد على أن الجهل بالنظام لا يعفي من تطبيق العقوبة ، ولابد من استعانة التجار والمعلنين بقانوني يتحمل المسؤولية.

وبسؤاله حول ما أعلنته شركات العطور بشأن توزيع جوائز عبارة عن فلل وسيارات وطائرات خاصة ، أجاب : ” أتمنى ألا نرى مخالفات وشبهات أخرى مثل هذه الأمور لأن القانون بالمرصاد للمخالفين ” .