تراند اليوم : بوتين: أمريكا تنفق على الدفاع أكثر من روسيا بعشرة أضعاف

صحيفة الخليج 365: كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن النفقات العسكرية لروسيا والولايات المتحدة، قائلا: ما تنفقه واشنطن يشكل حوالي 40% من إجمالي النفقات العسكرية العالمية.

وأوضح بوتين خلال اجتماعه مع الطيارين العسكريين في مدينة تورجوك: "الولايات المتحدة تنفق على الاحتياجات الدفاعية نحو 40% من إجمالي النفقات العالمية على القطاع الدفاعي... وروسيا 3.5%".

ولفت بوتين إلى أنه حسب معطيات معهد ستوكهولم لأبحاث السلام أنفقت الولايات المتحدة على الدفاع 3.5% من ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2022، بينما أنفقت روسيا 4% وإسرائيل 4.5% وأوكرانيا 33.5%.

وزاد: "ولكن بأرقام القيمة المطلقة هناك فارق كبير. ففي عام 2022 أنفقت الولايات المتحدة حسبما أتذكر 811 مليار دولار وروسيا 72 مليار دولار"، مبينا أن "الفارق ملموس، وهو أكثر من عشرة أضعاف".