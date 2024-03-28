150 كجم مواد غذائية فاسدة بالجوف

يشارك مختبر سلامة الأغذية بأمانة منطقة الجوف في حملات الرقابة الميدانية للتأكد من جودة وصلاحية الأغذية المعروضة في المنشآت والأسواق، وضمان صحة المواطنين والمقيمين. ونفذت الأمانة ممثلة في إدارة مختبر سلامة الأغذية (المختبر المتنقل)، وفرق الرقابة الميدانية بالبلديات التابعة بمدينة سكاكا، حملة رقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية للكشف على الأغذية وتحديد العينات الفاسدة. وأوضح المتحدث للأمانة عمر الحموان أن الحملة أسفرت عن مصادرة وإتلاف 150 لتر زيت قلي، و250 كجم مواد غذائية، شملت وجبات رمضانية «سمبوسة ومشروبات وخضروات ولحوم وغيرها»، غير صالحة للاستهلاك الآدمي. ودعا الحموان الجميع للتعاون مع الأمانة وبلدياتها وتقديم البلاغات والملاحظات عبر مركز الاتصال الموحد 940 وتطبيق بلدي المتاح على الأجهزة الذكية.



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