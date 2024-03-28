تراند اليوم : بالفيديو.. مختص في "الأرصاد" يكشف عن حالة جوية مطرية تستمر حتى يوم السبت.. ويوضح المناطق المتأثرة

صحيفة الخليج 365: كشف محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، عن حالة جوية مطرية على بعض المناطق تستمر حتى يوم السبت.

وقال خلال تصريحات لقناة "الإخبارية" : "حالة جوية ربيعية مميزة تبدأ هذا اليوم الخميس، وتوقعات بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع خطر تكون السيول والسيول المنقولة لذلك نلفت الانتباه".

وتابع: " تبدأ هذه الحالة الجوية من المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية والمناطق الجنوبية من المملكة في منطقة نجران ومنطقة جازان ومنطقة عسير والمرتفعات منها والمناطق الشرقية من منطقة عسير، ومتوقع أمطار غزيرة في النماص ومحافظة بيشة والتثليث والطريق الرابط ما بين بيشة حتى منطقة العقيق أو محافظة العقيق ومنطقة الباحة والمناطق الشرقية من منطقة مكة المكرمة

ومنطقة الباحة، وتمتد هذه الحالة الجوية إن شاء الله تعالى يوم الجمعة وتزداد فرص هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة مع خطر تكون السيول والسيول المنقولة على السواحل في منطقة تبوك حتى منطقة المدينة مرورا بالوجه وأملج وينبع، وتمتد هذه الحالة مع عصر يوم الجمعة على منطقة المدينة المنورة ، وكذلك الحال على منطقة مكة المكرمة تشمل مكة المكرمة كمدينة وكلما اتجهنا الى الشرق من مكة المكرمة ". وأردف: "مع مساء يوم الجمعة تمتد الحالة لتشمل المناطق الغربية من منطقة الرياض والقصيم وحائل والمناطق الشمالية والجوف، ونتوقع استمرار هذه الحالة الجوية لتؤثر يوم السبت على منطقة الرياض تشمل العاصمة وكل ما اتجهنا إلى الشرق والشمال الشرقي من المملكة وتبقى فرص هطول أمطار متواجدة على المناطق الجنوبية من منطقة الرياض، وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في وادي الدواسر والمناطق الحدودية مع منطقة نجران ومنطقة حائل ومنطقة القصيم ومنطقة تبوك ومعظم سلسلة جبال السروات".

وأشار إلى أن هذه الحالة الجوية الربيعية يصاحبها الرياح الرعدية والرياح الهابطة وحبات البرد غير مستبعدة على كثير من المناطق كذلك الحال خطر السيول والسيول منقولة.