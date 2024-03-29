السعودية | موسم رمضان يخصص مساحات شاسعة لتنمية المواهب مبكرًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

خصص موسم رمضان 1445 هـ مساحات شاسعة لإشراك الأطفال في عدة فعاليات من شأنها تنمية المواهب مبكرًا، متضمنةً مجموعة من الأنشطة التفاعلية المستوحاة من هوية الموسم.

وأتاحت وزارة الثقافة “ساحة الطفل” ضمن فعاليات موسم رمضان بالرياض، بأفكارٍ تُنير معرفتهم وتلامس أرواحهم وتعزز فيهم جزءاً من الموروث الثقافي والاجتماعي الأصيل طوال شهر رمضان في المواقع المخصصة للموسم في شارع الثميري.

وتنمي الفعالية مواهب الأطفال في مجالات عدة منها؛ الرسم، والحرف، والأنشطة الحسية، إلى جانب إشراكهم في التصوير واكتشاف علم الفلك، وأنشطة تفاعلية أخرى تعزز جميع الجوانب الفنية والمهنية للطفل، كما يُشارك الأطفال في الألعاب التقليدية والاحتفالات الرمضانية المرتبطة بالشهر الكريم؛ ليعيشوا البهجة والمرح ضمن عروض وفعاليات شيّقة.

يُذكر أن وزارة الثقافة تنظم موسم رمضان في نسخته الثانية تحت شعار “أنوَرت ليالينا” طوال شهر رمضان المبارك، في ثلاث مدن (الرياض، جدة، الدمام) ضمن تجربة ثقافية واجتماعية ورياضية متكاملة تتناسب مع الوقت الحاضر، بحيث تستهدف جميع فئات المجتمع عبر فعاليات متنوعة تُحيي ذكريات الشهر الكريم.