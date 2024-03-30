تراند اليوم : بالفيديو.. محمد البكيري: المريسل تلميذي النجيب.. والنصراويون يكرهون الهلال أكثر من حبهم لفريقهم

صحيفة الخليج 365: قال الإعلامي الرياضي محمد البكيري، إن عبدالعزيز المريسل تلميذه النجيب، موضحا أن المريسل صحفي حقيقي.

وأكد خلال لقاء ببرنامج "ركلة ترجيح"، أنه لا يوجد خلاف بينه وبين المريسل، مبينا أنها كانت معركة صحفية بين إعلام النصر وإعلام الاتحاد.

وتابع: دخلت المعركة بعد قضية حمدالله وتفاجأت بردة الفعل النصراوية التي لديها عقيدة عدم حب الهلال أكثر من حب النصر.

وزاد: ليش ارتفع مستوى الحقد أحياناً على الاتحاد بالانتقاص والتقليل والإساءة بحق الاتحاد والاتحاديين، موضحا: ما أكره النصر.

وتابع: المعارك التي صارت في 5 سنوات فيها إساءات كبيرة تعرض لها الاتحاد، لافتا: في انتصارات تؤهل إلى انتصارات داخل الملعب.