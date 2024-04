شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة 213 ألف متر من الطرق المحورية والداخلية بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

صيانة الطرق في المدينة المنورة

الدمام - شريف احمد - تواصل أمانة منطقة المدينة المنورة، جولاتها المستمرة للنظافة والصيانة على أحياء وطرق وميادين المنطقة.ويأتي هذا وفق خطط تشغيلية تُسهم فيها البلديات التابعة للأمانة من خلال الرصد والتنفيذ.وواصلت الفرق الميدانية أعمالها في صيانة ومعالجة شبكة الطرق.— أمانة منطقة المدينة المنورة (@AmanaAlmadinah)وخلال الأسبوع الجاري قامت بصيانة 213,850 متراً طولياً من الطرق المحورية والداخلية.كما عالجت 5,529 مربعاً من الحفر والهبوطات، وأزالت عدد من المطبات المخالفة.