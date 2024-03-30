شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة 213 ألف متر من الطرق المحورية والداخلية بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تواصل أمانة منطقة المدينة المنورة، جولاتها المستمرة للنظافة والصيانة على أحياء وطرق وميادين المنطقة.
ويأتي هذا وفق خطط تشغيلية تُسهم فيها البلديات التابعة للأمانة من خلال الرصد والتنفيذ.
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فرقنا الميدانية تواصل أعمالها
لصيانة ومعالجة شبكة This is a Twitter Status
في مدينتنا.
This is a Twitter Status This is a Twitter Status— أمانة منطقة المدينة المنورة (@AmanaAlmadinah)
وخلال الأسبوع الجاري قامت بصيانة 213,850 متراً طولياً من الطرق المحورية والداخلية.
كما عالجت 5,529 مربعاً من الحفر والهبوطات، وأزالت عدد من المطبات المخالفة.
ويأتي هذا وفق خطط تشغيلية تُسهم فيها البلديات التابعة للأمانة من خلال الرصد والتنفيذ.
صيانة الطرق في المدينة المنورةوواصلت الفرق الميدانية أعمالها في صيانة ومعالجة شبكة الطرق.
This is a Twitter Status |
فرقنا الميدانية تواصل أعمالها
لصيانة ومعالجة شبكة This is a Twitter Status
في مدينتنا.
This is a Twitter Status This is a Twitter Status— أمانة منطقة المدينة المنورة (@AmanaAlmadinah)
#المدينة_أمانة |— أمانة منطقة المدينة المنورة (@AmanaAlmadinah) March 28, 2024
فرقنا الميدانية تواصل أعمالها
لصيانة ومعالجة شبكة #الطرق
في مدينتنا.
#المدينة_المنورة pic.twitter.com/xYiTt3V9M5
وخلال الأسبوع الجاري قامت بصيانة 213,850 متراً طولياً من الطرق المحورية والداخلية.
كما عالجت 5,529 مربعاً من الحفر والهبوطات، وأزالت عدد من المطبات المخالفة.