شكرا لقرائتكم خبر ميثاق وطني ومنصة الكترونية للحد من الهدر الغذائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وخلال كلمته، أشار الوزير الحقيل إلى أن إطلاق مثل هذه البرامج والمبادرات يعوّل عليه في أن يشكل نقلة نوعية على صعيد أداء أعمال ومهام المؤسسة وجمعيات حفظ النعمة.
كما تستهدف نشر الوعي حول خطورة مظاهر هدر النعم على البيئة والاقتصاد والمجتمع، وتطوير حلول مبتكرة للحد منها، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية، وصولا إلى تحقيق الاستدامة.
فيما شهد الحفل إطلاق العمل ببرنامج الميثاق الوطني للحد من الهدر «شكور»، الذي يتضمن علامة جودة للحد من هدر الطعام، لتزويد الشركات في قطاع مقدمي الخدمات الغذائية من (فنادق، ومطاعم، وصالات الأفراح وغيرها) بالدعم، لجهودهم في الحد من الهدر الغذائي، إضافة إلى إطلاق منصة وتطبيق «حفظ النعمة» الذي سيعمل بدوره على تقديم خدمات متعددة لجمعيات القطاع وكل أفراد المجتمع، ويُتيح لهم التعاون والإسهام بسهولة وفعالية في دعم مبادرات المؤسسة، وتحقيق استدامة القطاع.
كما تم إطلاق منصة التبرع، وهي منصة الكترونية تفاعلية، تُسهل عملية التبرع لمبادرات المؤسسة لدعم وتمكين قطاع حفظ النعمة بشكل مستدام، إضافة إلى تدشين تطبيق «حفظ النعمة» - أحد الحلول الرقمية لدى مؤسسة حفظ النعمة - الذي يهدف إلى الحد من ظاهرة هدر النعم، وتعزيز ثقافة حفظ النعمة في المجتمع، ويقدم خدمات متعددة لجمعيات القطاع وكل أفراد المجتمع، ويتيح لهم التعاون والإسهام بسهولة وفعالية.
أهداف البرامج والمبادرات
- رفع مستوى الوعي بأهمية حفظ النعمة.
- تأثير الهدر الغذائي على البيئة والمجتمع.
- دعم وتمكين جمعيات حفظ النعمة.
- تشجيع القطاع الخاص على الحد من الهدر.
- تحسين منظومة حوكمة الأعمال لحفظ النعمة.
- رفع الإسهامات المجتمعية لاستدامة الأمن الغذائي.
كانت هذه تفاصيل خبر ميثاق وطني ومنصة الكترونية للحد من الهدر الغذائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.