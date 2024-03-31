ميثاق وطني ومنصة الكترونية للحد من الهدر الغذائي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تم البدء في تنفيذ برنامج الميثاق الوطني، ومنصة الكترونية للحد من الهدر، أطلقت مؤسسة حفظ النعمة الأهلية أمس الأول برامجها ومبادراتها الاستراتيجية، تزامنا مع اليوم العالمي للقضاء على الهدر، بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس أمناء المؤسسة ماجد الحقيل، وعدد من كبار المسؤولين وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة، وذلك في قاعة «عبية نجد» بالرياض.

وخلال كلمته، أشار الوزير الحقيل إلى أن إطلاق مثل هذه البرامج والمبادرات يعوّل عليه في أن يشكل نقلة نوعية على صعيد أداء أعمال ومهام المؤسسة وجمعيات حفظ النعمة.

كما تستهدف نشر الوعي حول خطورة مظاهر هدر النعم على البيئة والاقتصاد والمجتمع، وتطوير حلول مبتكرة للحد منها، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية، وصولا إلى تحقيق الاستدامة.

فيما شهد الحفل إطلاق العمل ببرنامج الميثاق الوطني للحد من الهدر «شكور»، الذي يتضمن علامة جودة للحد من هدر الطعام، لتزويد الشركات في قطاع مقدمي الخدمات الغذائية من (فنادق، ومطاعم، وصالات الأفراح وغيرها) بالدعم، لجهودهم في الحد من الهدر الغذائي، إضافة إلى إطلاق منصة وتطبيق «حفظ النعمة» الذي سيعمل بدوره على تقديم خدمات متعددة لجمعيات القطاع وكل أفراد المجتمع، ويُتيح لهم التعاون والإسهام بسهولة وفعالية في دعم مبادرات المؤسسة، وتحقيق استدامة القطاع.

كما تم إطلاق منصة التبرع، وهي منصة الكترونية تفاعلية، تُسهل عملية التبرع لمبادرات المؤسسة لدعم وتمكين قطاع حفظ النعمة بشكل مستدام، إضافة إلى تدشين تطبيق «حفظ النعمة» - أحد الحلول الرقمية لدى مؤسسة حفظ النعمة - الذي يهدف إلى الحد من ظاهرة هدر النعم، وتعزيز ثقافة حفظ النعمة في المجتمع، ويقدم خدمات متعددة لجمعيات القطاع وكل أفراد المجتمع، ويتيح لهم التعاون والإسهام بسهولة وفعالية.

أهداف البرامج والمبادرات