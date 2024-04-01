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نزاهة: توقيف 146 شخصًا في 8 وزارات خلال شهر مارس

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن نزاهة: توقيف 146 شخصًا في 8 وزارات خلال شهر مارس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، إنها تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر مارس 2024.
وكشفت "نزاهة عن توقيف 146 شخصًا خلال شهر مارس في قضايا متعددة بعدة وزارات وهيئات وهي الداخلية والدفاع والحرس الوطني والعدل والتعليم والصحة والشؤون البلدية والقروية والزكاة والضريبة، في جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والتزوير وغسل الأموال، خلال 1657. This is a Twitter Status تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر مارس 2024م This is a Twitter Status— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa)

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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