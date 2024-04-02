السعودية | أمانة الجوف.. إنجاز 52% من أعمال تطوير امتداد طريق الملك عبدالعزيز بسكاكا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الجوف

كشفت أمانة منطقة الجوف عن وصول نسبة الإنجاز في مشروع تطوير امتداد طريق الملك عبدالعزيز بمدينة سكاكا إلى 52%، حيث يتواصل تنفيذ أعمال المشروع ضمن خطط الأمانة لتطوير المحاور الرئيسة والشوارع في مدن المنطقة ومحافظاتها، وتحسين المشهد الحضري وأنسنة المدن ورفع مستوى جودة الحياة .

من جانبه أكد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان حرص الأمانة على متابعة المقاولين ميدانياً، وتذليل العقبات لتسريع تنفيذ المشروعات البلدية ليستفيد منها الأهالي وفق الجدول الزمني والمواصفات الفنية المعتمدة.

وأضاف أمين الجوف أن أعمال التطوير في هذه المرحلة تمتد من ميدان الساعة إلى ميدان المغازل، وتشمل سفلتة 45 ألف متر مربع، وتركيب 199 عاموداً لشبكات الإنارة، كما يتضمن المشروع زراعة 220 شجرة، وإنشاء ممر دراجات بطول 2450 متراً، ومساراً للمشي بطول 4244 متراً.