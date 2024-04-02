السعودية | المديرية العامة للسجون تشارك في معرض وزارة الداخلية بمحافظة جدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تشارك المديرية العامة للسجون، في معرض وزارة الداخلية للتعريف بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن لأداء نسكهم بيسر وطمأنينة، خلال الفترة 20 رمضان 1445هـ الموافق 30 مارس 2024 حتى 24 رمضان 1445هـ الموافق 3 أبريل 2024م، وذلك في مجمع العرب مول بمحافظة جدة.

وتستعرض المديرية خدمة “فرجت” التي أطلقتها وزارة الداخلية للسداد عن المحكومين في الحقوق المالية غير جنائية، التي تتيح لفاعلي الخير مساعدة المحكومين في القضايا المالية بالتبرع المالي عبر تطبيق “أبشر” ومنصة إحسان، وخدمة سداد في البنوك المحلية.

يذكر أن معرض وزارة الداخلية يحتوي على أجنحة لاستعراض خدمات قطاعات الأمن العام والمديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة للسجون والمركز الوطني للعمليات الأمنية.