السعودية | البنك الدولي يوافق على منح تنزانيا تمويلًا بقيمة 200 مليون دولار لتحسين خط السكة الحديدية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وافق البنك الدولي على تمويل بقيمة 200 مليون دولار للحكومة التنزانية لإجراء تحسينات على خط السكة الحديدية، الذي يربط دار السلام بإيساكا شمال البلاد.

وأفاد البنك الدولي في بيان أن هذا الغلاف المالي من شأنه تحسين أمن ومرونة وكفاءة هذا الخط.

وأكد المدير القطري للبنك الدولي في تنزانيا ناثان بيليت، أن هذا الاستثمار سيعالج بشكل مباشر اضطرابات شبكة السكة الحديدية لتحسين الكفاءة والقدرة والتنافسية، وتعزيز موقع تنزانيا الفريد وتسهيل الربط الإقليمي.

وزعم البنك أنه من المرتقب أن يستفيد من هذا المشروع ما يقرب من 900 ألف شخص بشكل مباشر وحوالي 3.5 ملايين شخص بشكل غير مباشر، أي ما يمثل زهاء 5 في المئة من سكان تنزانيا.