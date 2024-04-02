السعودية | الشؤون الإسلامية بالقصيم تهيئ المساجد والجوامع لاستقبال المعتكفين في العشر الأواخر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

هيأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة القصيم المساجد والجوامع في المنطقة، وذلك لاستقبال المعتكفين، تزامناً مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ.

وتم تسجيل 357 معتكفاً في مساجد وجوامع المنطقة في اليوم الأول من أيام العشر المباركة، ومن المتوقع تزايد العدد في الأيام القادمة.

وتأتي هذه التجهيزات ضمن الأعمال التي تنفذها الوزارة في مختلف مناطق المملكة لتجهيز وتهيئة مواقع الاعتكاف بالمساجد والجوامع.