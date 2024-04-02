السعودية | الأمين العام لمجلس التعاون يدين ويستنكر استهداف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره لاستهداف مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، مما أسفر عنه وقوع عددٍ من الضحايا والإصابات.

وشدد على أهمية الالتزام بالقوانين والمعاهدات والحصانات الدبلوماسية الدولية الداعية لحماية وصون البعثات الدبلوماسية والقنصلية.