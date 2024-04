شكرا لقرائتكم خبر عن أمير القصيم يوجه باستمرار العمل في الإمارة والمحافظات خلال إجازة عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

تواصل مستمر

الدمام - شريف احمد - وجّه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، الإدارات المعنية في الإمارة والمحافظات التابعة لها، والقطاعات الأمنية والخدمية في المنطقة، باستمرار العمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.وشدّد على أهمية تيسير شؤون المواطنين والمقيمين، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حرصاً منه على تسهيل أمورهم وإنجاز أعمالهم، ومتابعة سير أعمال موظفي الإمارة ومنسوبي القطاعات الأمنية والخدمية المكلفين بالعمل خلال عطلة العيد. سمو This is a Twitter Status يوجه بإستمرار العمل في ديوان الإمارة ومحافظات المنطقة خلال إجازة This is a Twitter Status المبارك. This is a Twitter Status— إمارة منطقة القصيم (@EmarahAlQassim)ولفت سمو الأمير فيصل بن مشعل النظر إلى استمرارية التواصل عبر تطبيق "صوت المواطن" الإلكتروني التابع لإمارة المنطقة.وأكد أن هذه الأعمال تأتي إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة -أيدها الله- التي تحرص على التسهيل على المواطنين والمقيمين وتسيير أمورهم دون تأخير.