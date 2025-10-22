الإمارات: ضمان حق الشعب الفلسطيني في السيادة على موارده الطبيعية

ابوظبي - سيف اليزيد - نيويورك (الاتحاد)

أعربت الإمارات عن قلقها العميق إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية لسكان الأرض الفلسطينية المحتلة بصورة مأساوية، في ظل ندرة المياه، وزيادة حدة انعدام الأمن الغذائي، وتدهور الوضع الصحي، لا سيما لدى النساء والفتيات والأطفال الذين يعانون مضاعفات صحية وحرماناً من الخدمات الأساسية، مؤكدة ضرورة ضمان حق الشعب الفلسطيني في السيادة على موارده الطبيعية.

كما أكدت أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وصلت إلى مستويات حرجة نتيجة القيود المفروضة على وصول الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية والوقود، بالإضافة إلى تضرر الأراضي الزراعية والبنية التحتية الحيوية.

وقالت الإمارات، في بيان أمام اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن البند 60 من جدول الأعمال، ألقته ريم الهاشمي، عضو بعثة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة: «إن السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية حق أساسي للشعوب، وشرط لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة والكرامة الإنسانية، إلا أن الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والسكان العرب في الجولان السوري المحتل، يواجهون قيوداً متزايدة تحرمهم من ممارسة هذا الحق الأساسي».

وأضاف البيان: «الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود أثر على قدرة الشعب الفلسطيني في إدارة موارده الطبيعية، فالقيود المفروضة على حرية الحركة والوصول إلى الأراضي الزراعية ومصادر المياه والمناطق الساحلية، تعيق التنمية الاقتصادية، وتقوض فرص العيش الكريم».

من هذا المنطلق، أكد البيان ترحيب الإمارات بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو من عام 2024، والذي يؤكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه.

وأكد بيان الإمارات أن حماية الموارد الطبيعية للشعب الفلسطيني ليست فقط مسألة إنسانية عاجلة، بل هي أيضاً ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة التي تضمن للأجيال القادمة حياة كريمة ومستقرة.

وأعرب البيان عن أمله أن يشكل الاتفاق على المرحلة الأولى لوقف إطلاق النار في غزة، خطوة نحو إنهاء المعاناة الإنسانية، مؤكداً أن الحرب الإسرائيلية على القطاع خلال العامين المنصرمين زادت من حدة الأزمة، حيث وصلت الأوضاع الإنسانية إلى مستويات حرجة نتيجة القيود المفروضة على وصول الرعاية الصحية والغذاء والمياه النظيفة والوقود، بالإضافة إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بالزراعة والبنية التحتية الحيوية.

وقال: «ندعم المساعي الرامية لإيجاد حل دائم وعادل وشامل للقضية الفلسطينية، مبني على حل الدولتين، وتجسيد دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل في أمن وسلام».