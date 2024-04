شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخميس.. أمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطارًا متوسطة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، تبدأ الساعة 10 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 9 مساء.ويشمل التنبيه الليث والقنفذة، ويصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.كما نبه المركز من أمطار غزيرة، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)وتبدأ الحالة الساعة 10 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء، على الخرمة والموية وتربة ورنية وأضم وميسان والطائف والعرضيات.