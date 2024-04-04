شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو| "اليوم" ترصد جهود وزارة الداخلية المقدمة لضيوف الرحمن في معرضها بجدة والان نبدء بالتفاصيل

جناح قوات الحج والعمرة

الدمام - شريف احمد - استعرضت وزارة الداخلية خدماتها المقدمة لضيوف الرحمن من خلال معرضها المتنقل، حيث برز تطور استخدام الذكاء الاصطناعي في العديد من الخدمات والتطبيقات، والذي استمر لمدة اربع أيام في مجمع العرب بمحافظة جدة.ورصدت "اليوم" اقبال الزوار جهود الوزارة في موسم العمرة والذي يحتوي على أجنحة لاستعراض خدمات قطاعات الأمن العام والمديرية العامة للدفاع المدني، والمديرية العامة للسجون، والمركز الوطني للعمليات الأمنية، للمحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين، وخدمة فرجت، واستقبال البلاغات الأمنية والإنسانية الطارئة من خلال مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911)، وأبرز خدمات منصة "أبشر" الإلكترونية.وقدم المركز الوطني للعمليات الأمنية أمام الزوار، الخدمات الأمنية والإنسانية المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين كافة عبر رقم الطوارئ الموحد (911) في مناطق (الرياض، مكة المكرمة، الشرقية)، ويقدّم تجربة حية بتقنية الواقع الافتراضي لأحد مراكز (911)، وكيفية استقبال البلاغات عبر الأنظمة الأمنية المتقدمة.فيما احتوى جناح قوات الحج والعمرة للزوار، توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود في الحرمين وساحاتهما، والتجهيزات الحديثة والتقنية لأمن وسلامة ضيوف الرحمن.وبين جناح المديرية العامة للدفاع المدني للزوار، المهام والخدمات التي يقدمها لضيوف الرحمن، وتعزيز السلامة الوقائية وأنظمة السلامة والحماية من الحريق، وتقديم تجربة نقل الزائرين إلى محاكاة الواقع الافتراضي بمشاهدة فرضية حريق وهمي، والتعرف على أنواع الطفايات اليدوية وكيفية استخدامها، والإلمام بأنواع الحرائق وطرق إخمادها وكيفية التصرف أثناء حدوثها.واستعرضت المديرية العامة للسجون خدمة "فرجت" التي أطلقتها وزارة الداخلية للسداد عن المحكومين في الحقوق المالية غير جنائية، التي تتيح لفاعلي الخير مساعدة المحكومين في القضايا المالية بالتبرع المالي عبر تطبيق "أبشر" ومنصة إحسان، وخدمة سداد في البنوك المحلية.