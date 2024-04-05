السعودية | السفارة في أستراليا للسعوديين: أمطار غزيرة وأجواء سيئة.. تقيدوا بتعليمات السلطات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

دعت السفارة السعودية في كانبرا، المواطنين الموجودين في أستراليا إلى أخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات السلطات المحلية.

وقالت السفارة عبر منصة «إكس»: نظراً لتحذيرات الأرصاد عن سوء الأحوال الجوية في عدد من الولايات الاسترالية جراء الأمطار الغزيرة فإن السفارة تؤكد على المواطنين أهمية اتخاذ الحيطة والحذر، والتقيد بتعليمات السلطات المحلية في مدينة الإقامة.

وأضافت: «في حالات الطوارئ يرجى التواصل على الرقم: 0432257277».