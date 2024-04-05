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السعودية | القيادة تهنئ ميريام سبيتيري ديبونو بمناسبة أدائها اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية مالطا

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيسة ميريام سبيتيري ديبونو، بمناسبة أدائها اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية مالطا.

وأعرب الملك عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لها، ولشعب جمهورية مالطا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيسة ميريام سبيتيري ديبونو، بمناسبة أدائها اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية مالطا.

وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لها، ولشعب جمهورية مالطا الصديق المزيد من التقدم والرقي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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