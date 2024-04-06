شكرا لمتابعة خبر عن المرور يوضح الإجابة على أبرز الأسئلة الشائعة حول تخفيض المخالفات المرورية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضحت الإدارة العامة للمرور أبرز الأسئلة الشائعة عن تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها قبل تاريخ 9 / 10/ 1445 هـ الموافق 18/ 4 / 2024 م بنسبة (50%).

-1 كم نسبة تخفيض المخالفات؟ ومتى يبدأ العمل به؟

نسبة تخفيض المخالفات (50%) من قيمة غرامة المخالفة، ويبدأ العمل به من تاريخ إطلاقه في 2024/4/18م وينتهي بتاريخ م2024/10/18 .

2- ما المخالفات التي يسري عليها التخفيض؟

يسري التخفيض على جميع المخالفات المرتكبة حتى اليوم السابق لإطلاق التخفيض.

3- متى تنتهي مهلة الـ (6) أشهر لسداد تخفيض المخالفات

المرورية المتراكمة بنسبة %50؟؟

تبدأ مهلة الـ (6) أشهر لسداد تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة بنسبة %50 بتاريخ 2024/4/18م وتنتهي بتاريخ 2024/10/18م.

4- ما شروط الاستفادة من التخفيض؟

للاستفادة من التخفيض يجب سداد غرامات المخالفات خلال (6) أشهر من تاريخ إطلاقه وعدم ارتكاب مخالفة تشكل خطرًا على السلامة العامة خلال فترة سريان التخفيض.

-5- ما المخالفات التي يعد عدم ارتكابها شرطاً للاستفادة من

التخفيض؟

هناك (4) مخالفات إذا تم ارتكاب إحداها أثناء فترة سريان التخفيض لا يستفاد من التخفيض، وهي:

– التفحيط.

– قيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير محذر من

القيادة تحت تأثيرها.

– تجاوز السرعة المحددة بأكثر من (50) كلم / ساعة في الطريق الذي

سرعته المحددة (120) كلم / ساعة فأقل.

– تجاوز السرعة المحددة بأكثر من (30) كلم / ساعة. في الطريق الذي

سرعته المحددة (140) كلم / ساعة.

-6 هل يترتب على تقديم الاعتراض على المخالفة عدم إمكانية سدادها بالتخفيض؟

يمكن سداد المخالفة بالتخفيض حتى مع تقديم اعتراض على

المخالفة.

7- هل يجب سداد جميع المخالفات دفعة واحدة للاستفادة من

التخفيض؟

يمكن سداد جميع المخالفات بالتخفيض دفعة واحدة ويمكن سداد كل مخالفة على حدة بشرط أن يكون السداد في الفترة من 28/4//2024م حتى 2024/10/18م وعدم ارتكاب إحدى المخالفات المحددة التي تشكل خطرًا على السلامة العامة.

-8 كيف يمكن التأكد من أن المخالفة قد تم تخفيضها بنسبة

$(%50) جميع المخالفات المرتكبة حتى اليوم السابق لإطلاق التخفيض يسري عليها التخفيض.

-9 كيف يمكن سداد المخالفات بالتخفيض؟

يمكن السداد من خلال نظام سداد للمدفوعات (سداد) أو من خلال منصة إيفاء.

10- متى ينتهي التخفيض على المخالفات؟

ينتهي بمضي (6) أشهر من تاريخ 2024/4/18م حتى 2024/10/18م دون سداد غرامة المخالفة أو بارتكاب إحدى المخالفات التي تشكل خطرًا على السلامة العامة اعتباراً من تاريخ 2024/4/18م.

11- هل بمجرد سداد إحدى المخالفات بالتخفيض أثناء سريان فترة التخفيض يمكن سداد بقية المخالفات بالتخفيض حتى بعد انتهاء فترة سريان التخفيض؟

للاستفادة من التخفيض لكل مخالفة يجب سدادها خلال الفترة الفترة من 2024/4/18م حتى 2024/10/18م .

12- ماذا سيتم في قيمة غرامة المخالفة بعد انتهاء سريان فترة تخفيض المخالفات دون سدادها؟

في حال انتهاء فترة سريان التخفيض دون سداد المخالفة تعود قيمة غرامة المخالفة للقيمة نفسها قبل التخفيض.

-13 ما الإجراء الواجب اتخاذه للاستفادة من تخفيض

المخالفات؟

لا يتطلب ذلك القيام بأي إجراء، فجميع المخالفات المرتكبة حتى اليوم السابق لإطلاق التخفيض يسري عليها التخفيض أثناء سريانه.

-14 إذا كانت المخالفة مسجلة بالحد الأعلى، هل يسري عليها التخفيض؟

يسري التخفيض على جميع المخالفات المرتكبة حتى اليوم السابق لإطلاقه.

15- هل هناك حد معين لمبلغ غرامات المخالفات التي يسري

عليها التخفيض؟

يسري التخفيض على أي مبلغ لغرامات المخالفات المرتكبة حتى اليوم السابق لإطلاقه.

-16 من يشمل تخفيض الـ (50%)؟

يشمل تخفيض الـ (50%) جميع مرتكبي المخالفات المرورية من مواطنين ومقيمين وزوار.

-17 هل تتطلب الاستفادة من تخفيض الـ (50%) التسجيل في منصة أبشر أو أي موقع آخر؟

التخفيض يظهر آليا دون الحاجة إلى تقديم طلب تسجيل في منصة أبشر أو أي موقع آخر اعتبارًا من تاريخ 2024/4/18م.

-18 هل يشمل التخفيض المخالفات التي على شاحنات

المؤسسات ومخالفات هيئة النقل ؟

يشمل تخفيض سداد المخالفات المتراكمة على مرتكبيها وفق نظام المرور فقط.

-19- هل أستطيع السداد الآن والاستفادة من التخفيض؟

تبدأ فترة الاستفادة من تخفيض سداد المخالفات المرورية

المتراكمة بنسبة %50 بتاريخ 2024/4/18م وتنتهي بتاريخ 2024/10/18

28 – كم المدة التي يمكن طلبها لزيادة مهلة سداد المخالفة؟

(90) يوما يمكن طلبها قبل انقضاء مهلة (15) يومًا للسداد المنصوص عليها في نص المادة (75) من نظام المرور.

29 – هل يسري تخفيض (25) على المخالفات بالحد الأعلى؟

تخفيض (25%) يشمل المخالفات المسجلة بالحد الأدنى فقط.

30- هل يسري تخفيض (25) على المخالفة حتى مع التقدم

باعتراض عليها؟

يسري تخفيض (25%) على المخالفة حتى مع تقدم المخالف باعتراض عليها.

31- هل يشمل تخفيض (25) جميع مهل سداد المخالفة؟

يشمل مهلة (15) يومًا للسداد و (30) يومًا فقط من مهلة (90) يوما للسداد في حال تم طلبها.

32- هل يمكن الاستفادة من تخفيض (25%) عند التقدم

بطلب مهلة (90) يوما للسداد؟

يمكن الاستفادة من التخفيض خلال (30) يومًا فقط من مهلة (90) يومًا ، أما المدة (60) يوما المتبقية من المهلة فلا يمكن ذلك، وتعود المخالفة لقيمتها قبل التخفيض.

33 – كيف يمكن سداد المخالفة بتخفيض (25%)؟

يمكن ذلك عبر نظام سداد أو منصة إيفاء.