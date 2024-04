شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تتلقى برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية، بمناسبة عيد الفطر المبارك.وقد وجّه لهم خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ رعاهما الله ـ، برقيات شكر جوابية، مقدرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة، سائلين المولى عز وجل أن يعيد المناسبة السعيدة على الأمة الإسلامية بالخير والبركة، ودوام الأمن والاستقرار.