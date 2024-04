شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير فيصل بن خالد يهنئ القيادة بعيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل

الحملة الوطنية للعمل الخيري

الدمام - شريف احمد - رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.ورفع سموه الشكر للقيادة الرشيدة على جهودها العظيمة في شهر رمضان المبارك، وتسخيرها لجميع الإمكانات لخدمة المعتمرين والتيسير عليهم لأداء العمرة، إضافة للدعم السخي من القيادة الرشيدة للكثير من المبادرات والبرامج الخيرية. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)ويأتي من ضمنها الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الرابعة عبر منصة إحسان، وحملة جود الإسكان، ومعونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وغيرها من البرامج والمبادرات الخيرية التي تأتي امتداداً لرعاية الدولة لأعمال الخير والإحسان وتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي والعطاء.وسأل سموه الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على وطننا وهو ينعم بالخير والمسرات، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بكل خير، وأن يديم على وطننا الأمن والاستقرار في ظل قيادتنا الرشيدة، ويتقبل من الجميع صالح أعمالهم.