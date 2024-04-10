الأمير تركي بن محمد بن فهد يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة #عيد_الفطر #اليوم للتفاصيل.. https://t.co/YIszHsxwi7 pic.twitter.com/IRJt2faQlU

شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير فيصل بن خالد يهنئ القيادة بعيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية