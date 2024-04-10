شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين: نسأل الله في هذا العيد المبارك أن يديم علينا الأمن والاستقرار والان نبدء بالتفاصيل

أهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات، ونحمده سبحانه وتعالى الذي أكرمنا بصيام شهر رمضان، وشرّفنا بخدمة ضيوف الحرمين الشريفين.

نسأل الله في هذا العيد المبارك أن يديم علينا الأمن والاستقرار، وعلى أمتينا العربية والإسلامية والعالم أجمع.

وكل عام… — سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) April 10, 2024

تهنئة خادم الحرمين الشريفين بعيد الفطر المبارك

الدمام - شريف احمد - نشر الحساب الرسمي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على "إكس" تهنئته بعيد الفطر المبارك.وقال خادم الحرمين الشريفين: أهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات، ونحمده سبحانه وتعالى الذي أكرمنا بصيام شهر رمضان، وشرّفنا بخدمة ضيوف الحرمين الشريفين. نسأل الله في هذا العيد المبارك أن يديم علينا الأمن والاستقرار، وعلى أمتينا العربية والإسلامية والعالم أجمع.وكل عام...— سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman)وتابع خادم الحرمين الشريفين: نسأل الله في هذا العيد المبارك أن يديم علينا الأمن والاستقرار، وعلى أمتينا العربية والإسلامية والعالم أجمع.وكل عام وأنتم بخير.