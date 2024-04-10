شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين: نسأل الله في هذا العيد المبارك أن يديم علينا الأمن والاستقرار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نشر الحساب الرسمي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على "إكس" تهنئته بعيد الفطر المبارك.
وقال خادم الحرمين الشريفين: أهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات، ونحمده سبحانه وتعالى الذي أكرمنا بصيام شهر رمضان، وشرّفنا بخدمة ضيوف الحرمين الشريفين. نسأل الله في هذا العيد المبارك أن يديم علينا الأمن والاستقرار، وعلى أمتينا العربية والإسلامية والعالم أجمع.
وكل عام...— سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman)
وكل عام وأنتم بخير.
وقال خادم الحرمين الشريفين: أهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات، ونحمده سبحانه وتعالى الذي أكرمنا بصيام شهر رمضان، وشرّفنا بخدمة ضيوف الحرمين الشريفين. نسأل الله في هذا العيد المبارك أن يديم علينا الأمن والاستقرار، وعلى أمتينا العربية والإسلامية والعالم أجمع.
وكل عام...— سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman)
أهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات، ونحمده سبحانه وتعالى الذي أكرمنا بصيام شهر رمضان، وشرّفنا بخدمة ضيوف الحرمين الشريفين.— سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) April 10, 2024
نسأل الله في هذا العيد المبارك أن يديم علينا الأمن والاستقرار، وعلى أمتينا العربية والإسلامية والعالم أجمع.
وكل عام…
تهنئة خادم الحرمين الشريفين بعيد الفطر المباركوتابع خادم الحرمين الشريفين: نسأل الله في هذا العيد المبارك أن يديم علينا الأمن والاستقرار، وعلى أمتينا العربية والإسلامية والعالم أجمع.
وكل عام وأنتم بخير.