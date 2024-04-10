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خادم الحرمين الشريفين: نسأل الله في هذا العيد المبارك أن يديم علينا الأمن والاستقرار

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نشر الحساب الرسمي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على "إكس" تهنئته بعيد الفطر المبارك.
وقال خادم الحرمين الشريفين: أهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات، ونحمده سبحانه وتعالى الذي أكرمنا بصيام شهر رمضان، وشرّفنا بخدمة ضيوف الحرمين الشريفين. نسأل الله في هذا العيد المبارك أن يديم علينا الأمن والاستقرار، وعلى أمتينا العربية والإسلامية والعالم أجمع.
وكل عام...— سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman)

تهنئة خادم الحرمين الشريفين بعيد الفطر المبارك

وتابع خادم الحرمين الشريفين: نسأل الله في هذا العيد المبارك أن يديم علينا الأمن والاستقرار، وعلى أمتينا العربية والإسلامية والعالم أجمع.
وكل عام وأنتم بخير.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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