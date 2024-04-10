السجون: 3 منصات فقط للتحقق من فواتير خدمة فرجت

أكدت المديرية العامة للسجون، أنه لا يوجد تطبيق لخدمة فرجت في المتاجر الإلكترونية، وللتحقق من صحة الفواتير الدخول إلى منصتي أبشر وإحسان، وبوابة ناجز في وزارة العدل قبل إتمام إجراء التبرع.

وأشارت المديرية إلى أنه يمكن للمتبرعين الوصول إلى الخدمة من خلال منصتي "أبشر وإحسان"، وذلك حرصًا على تسهيل سبل الخير الآمنة للتبرع، دون الوقوع في عمليات احتيال أو الدخول لمواقع غير مصرحة لجمع التبرعات.

يذكر أن خدمة فرجت تواصل استقبال التبرعات من فاعلي الخير لمساعدة المحكومين في الحقوق المالية غير الجنائية، من خلال إتاحة التبرع المالي وتقديم يد العون والمساعدة للمستفيدين.