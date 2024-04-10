تراند اليوم : "بينها عضاضات الأسنان"…الكشف عن منتجات أطفال تحتوي على مواد مسببة للسرطان تباع على موقع "علي إكسبريس"

صحيفة الخليج 365: قالت السلطات الكورية الجنوبية إنه بعد فحص منتجات الأطفال التي تباع على موقع "علي إكسبريس"، تم الكشف على مواد مسببة للسرطان أعلى من المستويات المسموح بها بمقدار 56 مرة.

منتجات الأطفال

وأصدرت حكومة مدينة سيئول هذا البلاغ بعد فحص السلامة الذي أجرته مؤخرا على 31 من منتجات الأطفال والمنازل الأكثر مبيعا والمتاحة على موقع "علي إكسبريس" الذي تديره مجموعة "علي بابا" الصينية. حسب وكالة "يونهاب".

8 منتجات

وذكرت وكالة "يونهاب" أنه "من بين هذه المنتجات، تم العثور على مواد سامة تتجاوز بكثير مستويات السلامة المسموح بها في 8 منتجات، بما في ذلك طوق للسباحة ونموذجان من عضاضات الأسنان ومشاية أطفال وحقيبة جلدية للأطفال".

وأوضحت: "في الحقيبة الجلدية للأطفال تحديدا، عثر على 4 أنواع من الفثالات، التي تستخدم عادة في معالجة البلاستيك، بكميات تتجاوز المسموح بها بمقدار 55.6 مرة".

أبحاث السرطان

وقد صنفت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان مادة "DEHP"، وهي واحدة من الملدنات الفثالات الأربع التي تم رصدها في الحقيبة الجلدية، على أنها مادة مسببة للسرطان.

مخاطر

وذكرت الوكالة أنه "تم رصد وجود ملدنات قائمة على الفثالات تتجاوز المستويات المسموح بها بمقدار 33 مرة في طوق السباحة. وبالإضافة إلى ذلك، وجد أن المنتج يشكل مخاطر على السلامة بسبب سمكه البالغ 0.19 مليمتر فقط، والذي يقل عن الحد الأدنى المطلوب في كوريا الجنوبية وهو 0.25 مليمتر".