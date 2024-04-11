السعودية | وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم ، اتصالاً هاتفياً من معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السيد أنتوني بلينكن.

وجرى خلال الاتصال استعراض المستجدات على الساحة الإقليمية، وسبل خفض التصعيد في المنطقة، إضافة إلى بحث الملفات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها السودان، والتطورات في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.