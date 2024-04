شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الشؤون الدينية تسخر كل الإمكانيات لصلاة الجمعة في الحرمين والان نبدء بالتفاصيل

الإنصات لخطبة الجمعة

الدمام - شريف احمد - سخرت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي كل إمكانات المنظومة الدينية في الحرمين لتهيئة الأجواء الدينية الإيمانية لقاصدي وزائري الحرمين الشريفين لصلاة الجمعة، في إطار خطتها لتهيئة أجواء التهيئة التعبدية للقاصدين والزائرين خلال أيام عيد المبارك الذي يصادف الجمعة ثالث أيامه المباركة.ووجه رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس القيادات الدينية بضرورة تعزيز تجربة اثراء القاصدين والزائرين في يوم الجمعة، حاثًا القاصدين والزائرين على تعظيم الزمان والمكان الفاضل الذي عظَّمه الله -تعالى-، وعظَّمه رسوله صلى الله عليه وسلم، أمر مشروع رعايته وتعظيمه، وفق سنن النبي صلى الله عليه وسلم، من غير إحداث ولا ابتداع.وشدد السديس على ضرورة الإنصات لخطبة الجمعة، وتجنَّب ما ينقص أجر جمعتك، من الانشغال باللغو والكلام والعبث والتصوير ونحو ذلك. ⁧This is a Twitter Status | This is a Twitter Status⁩ | ⁧This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وأكد أن الرئاسة حرصت على تعميق فضيلة يوم الجمعة، وتكثيف البرامج التوعوية الميدانية، والدروس العلمية والإرشادية والتوجيهية، وفق خطة الرئاسة المرسومة لشهر رمضان المبارك، للجمعة الثانية وسط توقعات بمضاعفة وتزايد أعداد القاصدين والمعتمرين في الحرمين.وأكد جاهزية المنظومة الدينية في الحرمين الشريفين لاستقبال القاصدين والزائرين، وخدمتهم وفق أعلى معايير الجودة والتميز التشغيلي الديني.