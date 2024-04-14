قائد القوات المشتركة ينقل لمنسوبي القوات المسلحة في الحد الجنوبي تهنئة وزير الدفاع بعيد الفطر‬⁩

نقل قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق أول ركن مطلق بن سالم الأزيمع، تحيات وتهاني وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، لرجال القوات المسلحة في الحد الجنوبي، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك خلال زيارته لقوة جازان، حيث كان في استقباله، قائد المنطقة الجنوبية اللواء الركن محمد مصلح العمري، وقائد قوة جازان اللواء الركن سلطان الدعجاني، وعدد من كبار الضباط قي المنطقة.

كما قام قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة، بزيارة مماثلة لقوة نجران، حيث كان في استقباله، قائد القوة اللواء الركن حسن الشهري وعدد من كبار الضباط في القوة.

وقد ثمن الأزيمع جهود الجميع وتضحياتهم في الذود عن حياض دوت الخليج والدفاع عن مقدساته، سائلاً الله أن يديم على هذا دوت الخليج أمنه واستقراره في ظل قيادته الحكيمة.