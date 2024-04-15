جسر الملك فهد: الهوية الرقمية في "أبشر" و"توكلنا" لا تكفي للعبور إلى البحرين

أكدت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، على المسافرين إلى مملكة البحرين، ضرورةَ حمل أصل الهوية أو جواز السفر.

وذكرت المؤسسة عبر حسابها في منصة "إكس"، أن الهوية الوطنية الرقمية في "أبشر" و "توكلنا" لا تكفي لعبور الجسر ويجب إحضار الأصل.