موافقة سامية على تشكيل مجلس أمناء جامعة المؤسس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صدرت الموافقة السامية على تشكيل مجلس أمناء جامعة الملك عبدالعزيز.

وشملت الموافقة تجديد عضوية كل من: الدكتور عبدالفتاح مشاط رئيسا للمجلس، والمهندس عبداللطيف العثمان نائبا للرئيس، والدكتورة هيفاء جمل الليل، لمدة 3 سنوات.

كما شملت الموافقة تعيين أعضاء في مجلس أمناء الجامعة لمدة 3 سنوات، وهم: الدكتورة حنان الأحمدي، والدكتور أحمد نقادي، ومحمد النحاس، والدكتور غسان السليمان، والدكتورة هناء النعيم، والدكتور عادل أبوزنادة، والدكتور أمين نعمان.

ورفع الدكتور مشاط الشكر والتقدير للقيادة الحكيمة على الثقة التي حظي بها المجلس، مؤكدا حرص المجلس وأعضائه على تحقيق التطلعات والطموحات.