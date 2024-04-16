خادم الحرمين وولي العهد يبعثان برقية عزاء لسلطان عُمان في ضحايا السيول والأمطار

أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عن بالغ التعازي والمواساة لجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، في ضحايا السيول والأمطار التي اجتاحت مناطق من سلطنة عُمان. وبعث الملك سلمان برقية عزاء إلى جلالة السلطان هيثم وأسر المتوفين وأعرب عن صادق التعازي والمواساة، متضرعًا إلى الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على ذويهم بالصبر والسلوان. كما تمنى الملك سلمان أن يعود المفقودون سالمين، وأن يحفظ سلطنة عُمان وشعبها من كل سوء ومكروه.

بدوره، بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة مماثلة لجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان. وأعرب سمو ولي العهد عن حزنه العميق للسيول والأمطار الغزيرة التي تسببت في وفيات ومفقودين في سلطنة عُمان، وقدّم التعازي والمواساة لجلالة السلطان وأسر المتوفين. وتضرع سموه إلى الله تعالى أن يتغمّد المتوفين بواسع رحمته وأن يعيد المفقودين سالمين.

يُذكر أن السيول والأمطار الغزيرة اجتاحت مناطق متفرقة من سلطنة عُمان، مما أسفر عن وفيات ومفقودين، وتسببت في أضرار جسيمة.