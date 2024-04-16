شاهد صور نادرة لوصول شحنة سيارات أمريكية إلى ميناء الدمام.. والكشف عن تاريخها

انتشرت صور نادرة على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر وصول شحنة من سيارات أمريكية إلى ميناء مدينة الدمام في عام 1976.

وتظهر الصور المتداولة سيارات من طراز جمس وبهباني باللون الأحمر.

وقد أثارت هذه الصور استجابة وتفاعلًا من قبل المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي. وأعرب أحد المغردين قائلاً: “يا لها من ذكريات جميلة للماضي”، وأضاف آخر: “كنا نشتري السيارة من خلف التريلا”. وعلق مغرد آخر قائلاً: “أتذكر أن سعر الشيفروليه أو الفورد في ذلك الوقت كان يتراوح حوالي 20 ألف ريال تقريباً في أواخر السبعينات”.

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