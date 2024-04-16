تحسين المدخل الجنوبي لسكاكا

وأوضح أمين المنطقة، المهندس عاطف الشرعان، أن أعمال المشروع تشمل تحسين المشهد الحضري بالمدخل الجنوبي، وإيجاد مساحات للمشاة والدراجات، للإسهام في زيادة نسبة ممارسة الرياضة، ورفع جودة الحياة بمدينة سكاكا.
وأضاف أن طول الممشى ومسار الدراجات يبلغ 2400 متر، وبمساحة 27 ألف متر مربع، مشيرًا إلى أن أعمال المشروع تتضمن التشجير، والمسطحات الخضراء، واللمسات الجمالية، بما يتماشى مع الجهود التي تبذلها الأمانة لأنسنة المدن، وتحسين جودة حياة الأهالي، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وفقًا لتوجيهات سمو أمير الجوف وسمو نائبه، وبمتابعة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
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