شكرا لقرائتكم إصدار وثيقتي تنظيمات منصة الرصد الفضائي للأرض EO والحصول على التصريح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية وثيقة “تنظيمات منصة الرصد الفضائي للأرض (EO)” ووثيقة “طلب الحصول على تصريح تقديم خدمة منصة الرصد الفضائي للأرض (EO)”، التي تهدف إلى إيجاد البيئة الملائمة لتمكين القطاع الخاص من إنشاء وتطوير سوق خدمات الرصد الفضائي للأرض، والأعمال الناشئة فيه، وتحفيز مساهمته في رفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة عبر تطوير منتجات ذات قيمة مضافة.

تمكين القطاع الخاص

وبيّنت الهيئة أنها تسعى من خلال إصدار الوثيقتين , إلى منح أول تصريح في قطاع الفضاء في المملكة لجهة تتولى إنشاء وتشغيل منصة إلكترونية لجمع ومعالجة بيانات الرصد الفضائي للأرض (EO) وتعمل كسوق وممكّن رقمي, حيث تستهدف جمع ومعالجة البيانات الواردة من الأقمار الصناعية مثل صور مراقبة الظواهر الطبيعية للأرض، والتلوث البيئي، والطقس، بالإضافة إلى الربط بين مقدمي بيانات الرصد الفضائي للأرض ومقدمي خدمات القيمة المضافة الذين يستهدفون تطوير ومعالجة البيانات وتحويلها إلى برامج ومنتجات ذات قيمة مضافة.

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حقوق المستفيدين وسلامة تداول البيانات

وأبرزت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية, ما تتضمنه وثيقة “طلب الحصول على تصريح تقديم خدمة منصة الرصد الفضائي للأرض (EO)” , من متطلبات للراغبين في الحصول على التصريح، والالتزامات ذات الصلة بما يضمن حقوق المستفيدين وسلامة تداول البيانات وحفظها.

وتحث الهيئة الراغبين بتقديم خدمة منصة الرصد الفضائي للأرض (EO) على الاطلاع على الوثائق وتقديم طلب الحصول على التصريح من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا”.