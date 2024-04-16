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لقطات من أحدث ظهور لـ خالد الفيصل في مجلسه

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الرياض - محمد الوسيري - نشر الأمير بندر بن خالد الفيصل، لقطات لأمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مجلسه مساء اليوم الثلاثاء.

مجلس عامر

وعلق الأمير بندر بن خالد الفيصل عبر حسابه بمنصة إكس على الصور بالقول: هذا المساء في مجلسه العامر ينير بوجوده المكان وتبتهج بلقياه القلوب.

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وقد تفاعل العديد من المتابعين مع الصورة متمنين دوام الصحة والعافية للأمير خالد الفيصل.

MO Nasa

MO Nasa

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