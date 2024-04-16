شكرا لقرائتكم لقطات من أحدث ظهور لـ خالد الفيصل في مجلسه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نشر الأمير بندر بن خالد الفيصل، لقطات لأمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مجلسه مساء اليوم الثلاثاء.

مجلس عامر

وعلق الأمير بندر بن خالد الفيصل عبر حسابه بمنصة إكس على الصور بالقول: هذا المساء في مجلسه العامر ينير بوجوده المكان وتبتهج بلقياه القلوب.

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وقد تفاعل العديد من المتابعين مع الصورة متمنين دوام الصحة والعافية للأمير خالد الفيصل.