شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث القضايا الإقليمية والدولية مع نظيره الأرميني والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات الثنائية

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، وزير خارجية جمهورية أرمينيا أرارات ميرزويان.وفي بداية الاستقبال رحب وزير الخارجية بوزير الخارجية الأرميني والوفد المرافق له، متمنياً لهم طيب الإقامة.وجرى استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون، وبحث مستجدات الأوضاع، وأبرز القضايا الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.حضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، ومستشار سمو الوزير محمد اليحيى.