شكرا لقرائتكم خبر عن 6 آلاف زيارة رقابية على المنشآت خلال شهر رمضان بنطاق بلديات جدة والان نبدء بالتفاصيل

رقابة مستمرة

الدمام - شريف احمد - نفذت الفرق الرقابية في نطاق 15 بلدية محافظة تابعة لأمانة جدة خلال شهر رمضان الماضي، أكثر من 6 الآف جولة رقابية على المنشآت التجارية والصحية.وأسفرت الجولات الميدانية خلال الشهر الماضي عن زيارة 4.087 منشأة صحية و2,732 منشأة تجارية، والتي تنوعت مخالفاتها ما بين عدم الحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ومخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية، وسوء الحفظ والتخزين، فيما بلغت البلاغات المسجلة خلال الفترة 47 بلاغاً.وأكدت أمانة جدة استمرار جهودها الرقابية بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية، لحفظ أمن وسلامة الغذاء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار.وقدمت الأمانة ممثلة في بلديات المحافظات شكرها للمنشآت التي سجلت تقدما في مستوى الامتثال، والذي انعكس على جودة خدماتها للمستهلكين، مثمنة مساهمة السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات من خلال الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو الاتصال عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.