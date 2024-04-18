تراند اليوم : بالفيديو.. محامي: بعض النساء يستدرجن الرجل للوقوع في جريمة التحرش.. ويروي قصة حدثت مع أحد أبناء التجار ‏⁦‪

صحيفة الخليج 365: قال المحامي محمد الغامدي، إن هناك بعض النساء يستدرجن الرجل للوقوع في جريمة التحرش بغرض الحصول على أموال.

وأشار الغامدي خلال لقاء ببرنامج "يا هلا": هناك ضعاف نفوس يستغلون النظام في ابتزاز الآخرين، لافتا: الفقرة الثالثة من المادة الـ7 من نظام التحرش نصت على أنه يُعاقَب كل من قدم بلاغا كيديا عن جريمة التحرش بالعقوبة المقررة للجريمة.

وأكمل: أحد أبناء التجار تعرفت عليه فتاة عن طريق عن طريق برنامج سناب شات، وقامت بمراسلته، واستطاعت الحصول على عدد من الصور من أحد البرامج، واتهمته بالتحرش وهي مقيمة من جنسية عربية، وقامت بابتزازه، مشيرا: كان سيقوم بدفع مبلغ بمئات الألوف لتتنازل، أو تتوقف عن تقديم دعوى ضده.

وزاد: طلبت منه أن يتركها تتقدم للجهات المختصة إن كانت صادقة في بلاغ رسمي، وإن ثبت عليه يعاقب، وإن لم تُثبت هي دعواها سيقام عليها دعوى كيدية، ويُطبّق بحقها العقوبة بالسجن سنتين، وغرامة 100.000 في الحالات العادية، بينما في الحالات المشددة يصل السجن إلى خمس سنوات، والغرامة إلى 300.000 ريال.

ونصح الغامدي أي شخص يتعرض للابتزاز بعدم الموافقة او الانصياع للمبتز، وعدم السماح له بمناقشتك، موضحا أن الجهات المختصة لديها القدرة الكافية لإثبات الجريمة.